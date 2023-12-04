Минюст США предъявил обвинения экс-послу в Боливии

Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинение бывшему американскому послу в Боливии Мануэлю Роче в федеральных преступлениях, в частности в тайной работе на кубинское правительство.

Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинение бывшему американскому послу в Боливии Мануэлю Роче в федеральных преступлениях, в частности в тайной работе на кубинское правительство.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Федеральные прокуроры предъявили обвинения 73-летнему Виктору Мануэлю Роче из Майами, штат Флорида, бывшему сотруднику Государственного департамента США, который работал в Совете национальной безопасности с 1994 по 1995 год и послом США в Боливии с 2000 по 2002 год, в совершении нескольких федеральных преступлений. Он тайно действовал на протяжении десятилетий в качестве агента правительства Республики Куба", - говорится в документе.

По словам генерального прокурора, это "одно из самых масштабных и продолжительных проникновенней иностранного агента в правительство Соединенных Штатов". Как отмечается, Роча работал на кубинское правительство на протяжении более 40 лет.

Ожидается, что Роча предстанет перед судом 4 декабря.