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Минюст Польши: Закрытый госканал был инструментом пропаганды предыдущего правительства

Минюст Польши: Закрытый госканал был инструментом пропаганды предыдущего правительства Польские власти ликвидировали государственную телевещательную компанию Telewizja Polska, поскольку она служила инструментом пропаганды предыдущего правительства партии "Право и Справедливость" (ПиС).
Другие страны
15 января 2024 г. 10:29
Минюст Польши: Закрытый госканал был инструментом пропаганды предыдущего правительства

Польские власти ликвидировали государственную телевещательную компанию Telewizja Polska, поскольку она служила инструментом пропаганды предыдущего правительства партии "Право и Справедливость" (ПиС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил министр юстиции Польши Адам Боднар.

"Мы были вынуждены ликвидировать государственное телевидение. Наибольшей проблемой было покончить с пропагандой, решение [этой задачи] может занять некоторое время. Государственные СМИ не должны быть инструментом партийной пропаганды", - сказал он в интервью европейской версии газеты Politico.

Как подчеркнул чиновник, новые власти стремятся, чтобы на госканале были представлены люди из разных политических сил. Прежнее руководство Telewizja Polska, отмечает издание, пыталось не допустить к работе на телеканале "новых людей", которые не были выходцами из правящей коалиции.

27 декабря новый министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации государственного телеканала Telewizja Polska, радиостанции Radio Polskie и информационного агентства Polska Agencja Prasowa, что вызвало протесты депутатов ПиС. Сторонники партии в годы ее правления были поставлены на руководящие посты в Telewizja Polska.

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