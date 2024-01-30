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Минюст Финляндии утвердил итоги первого тура выборов президента

Минюст Финляндии утвердил итоги первого тура выборов президента Министерство юстиции Финляндии утвердило итоги первого тура прошедших в воскресенье выборов президента, результаты голосования не изменились, за исключением небольшой коррекции явки избирателей.
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30 января 2024 г. 16:46
Минюст Финляндии утвердил итоги первого тура выборов президента

Министерство юстиции Финляндии утвердило итоги первого тура прошедших в воскресенье выборов президента, результаты голосования не изменились, за исключением небольшой коррекции явки избирателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минюст страны.

Подтвержденная явка избирателей на территории Финляндии составила 75% или 3 209 916 человек, за рубежом 16,1% или 42 630 избирателей, таким образом общая явка составила 71,5% или 3 252 546 человек из 4 546 041 имеющих право голоса.

Согласно результатам, подтвержденным окружной избирательной комиссией города Хельсинки, на президентских выборах решено провести второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов в первом туре, сообщает Минюст.

Кандидатами во втором туре являются Александр Стубб, представляющий Национальную коалиционную партию под номером 8, и Пекка Хаависто, представляющий объединение избирателей под номером 10. Номера кандидатов такие же, как и в первом туре. Предварительное голосование начнется в Финляндии и за рубежом 31 января, день выборов - 11 февраля, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Ədliyyə Nazirliyi prezident seçkilərinin birinci turunun nəticələrini təsdiqləyib

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