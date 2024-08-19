Минюст Британии предпринял экстренные меры для снижения перегруженности тюрем

Министерство юстиции Великобритании активировало временную меру для снижения перегруженности тюрем на фоне антимигрантских беспорядков в стране.

Министерство юстиции Великобритании активировало временную меру для снижения перегруженности тюрем на фоне антимигрантских беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Отмечается, что недавние волнения усугубили ситуацию с перегруженностью пенитенциарной системы Британии, которая в течение последних нескольких лет работает "в критическом состоянии".

Чтобы справиться с этой проблемой, британская Служба тюрем и пробации Его Величества прибегла к так называемой операции "Ранний рассвет". Этот механизм представляет собой экстренную меру борьбы с переполненностью тюрем, согласно которой правонарушители будут вызываться в суд только после того, как будет подтверждено, что для них подготовлена тюремная камера. До этого преступники будут содержаться в камерах в полицейском участке.

Как пишет газета The Daily Telegraph, введение этого механизма в действие также означает, что некоторые обвиняемые будут освобождены под залог до тех пор, пока места в тюрьме не освободятся.