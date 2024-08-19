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Минюст Британии предпринял экстренные меры для снижения перегруженности тюрем

Минюст Британии предпринял экстренные меры для снижения перегруженности тюрем Министерство юстиции Великобритании активировало временную меру для снижения перегруженности тюрем на фоне антимигрантских беспорядков в стране.
Другие страны
19 августа 2024 г. 12:58
Минюст Британии предпринял экстренные меры для снижения перегруженности тюрем

Министерство юстиции Великобритании активировало временную меру для снижения перегруженности тюрем на фоне антимигрантских беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Отмечается, что недавние волнения усугубили ситуацию с перегруженностью пенитенциарной системы Британии, которая в течение последних нескольких лет работает "в критическом состоянии".

Чтобы справиться с этой проблемой, британская Служба тюрем и пробации Его Величества прибегла к так называемой операции "Ранний рассвет". Этот механизм представляет собой экстренную меру борьбы с переполненностью тюрем, согласно которой правонарушители будут вызываться в суд только после того, как будет подтверждено, что для них подготовлена тюремная камера. До этого преступники будут содержаться в камерах в полицейском участке.

Как пишет газета The Daily Telegraph, введение этого механизма в действие также означает, что некоторые обвиняемые будут освобождены под залог до тех пор, пока места в тюрьме не освободятся.

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Версия на английском языке UK to ease prison overcrowding as more rioters jailed

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