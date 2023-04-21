Минюст Британии после отставки Доминика Рааба возглавил Алекс Чок

Алекс Чок, занимавший пост заместителя министра обороны Великобритании, получил портфель главы Минюста королевства после отставки Доминика Рааба.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу британским правительством.
"Король с удовлетворением утвердил назначение члена парламента, королевского адвоката Алекса Чока на пост лорда-канцлера и министра юстиции", - указано в документе. Чок с октября 2022 года занимал пост заместителя министра обороны Бена Уоллеса и отвечал за оборонный заказ. На его место назначен Джеймс Картлидж, который последние полгода был парламентским заместителем министра финансов.
Должность заместителя премьер-министра, которую до отставки также занимал Рааб, досталась канцлеру герцогства Ланкастерского (министру по особым поручениям) Оливеру Даудену. Как и прогнозировали СМИ, престижный пост получил один из ближайших соратников премьер-министра страны Риши Сунака. С октября 2022 года в обязанности Даудена входило управление работой секретариата кабинета министров.