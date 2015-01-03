ООН: Минувший год для Ирака стал самым кровавым за прошедшие пять лет

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В минувшем году на территории Ирака были убиты более 12 тысяч человек. Это наибольшее число жертв за последние пять лет. Как сообщает Report, об этом заявили в Миссии ООН по оказанию содействия Ираку.

В ее докладе отмечается, что жертвами насилия в Ираке в 2014 году стали 12 283 человека, более 23 тысяч получили ранения.

Глава Миссии ООН по оказанию содействия Ираку Николай Младенов отметил, что большое число жертв связано отчасти с тем, что в этом году Ирак столкнулся с ростом насилия со стороны вооруженной группировки "Исламское государство" и ассоциированных с ней движений.

В Миссии ООН настоятельно призвали все стороны в конфликте уважать международное право и международное гуманитарное право.

Только в декабре в Ираке были убиты 1101 человек и 1868 получили ранения.