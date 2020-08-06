Минутой молчания почтила Япония память жертв Хиросимы

Япония минутой молчания почтила в четверг память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 75 лет назад десятки тысяч жизней.

Япония минутой молчания почтила в четверг память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 75 лет назад десятки тысяч жизней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мемориальная церемония в Парке Мира в центре Хиросимы в этом году проходит в усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом.

Ровно в 08:15 по местному времени (03:15 бакинское время) - точно в момент взрыва бомбы 75 лет назад - по всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем в Парке мира в Хиросиме пройдет выступление мэра города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава правительства, а также ряд других министров и чиновников присутствуют на церемонии, несмотря на эпидемию коронавируса.

Администрация Хиросимы заранее не уточнила, сколько представителей иностранных государств смогут посетить памятные мероприятия. Свои послания по случаю трагической даты в адрес администрации Хиросимы направили Папа Римский Франциск и бывший президент США Барак Обама, который в 2016 году стал первым действующим американским лидером, посетившим этот город.