Минтуризма Израиля: В стране застряли около 40 тыс. иностранных туристов

По оценкам Министерства туризма Израиля, около 40 000 иностранных туристов застряли в Израиле в результате закрытия воздушного пространства.

По оценкам Министерства туризма Израиля, около 40 тыс. иностранных туристов застряли в Израиле в результате закрытия воздушного пространства.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что ведомство приняло меры, позволяющие получить информацию туристам, а также оказывает поддержку с предоставлением им места жительства и вариантов покинуть страну.

"Мы также пытаемся помочь туристам, предлагая им доступные в настоящее время варианты покинуть Израиль через сухопутные пограничные переходы через Иорданию и Египет, которые остаются открытыми", — подчеркнул представитель Министерства туризма.