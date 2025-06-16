Минтуризма Израиля: В стране застряли около 40 тыс. иностранных туристов

По оценкам Министерства туризма Израиля, около 40 тыс. иностранных туристов застряли в Израиле в результате закрытия воздушного пространства.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
Отмечается, что ведомство приняло меры, позволяющие получить информацию туристам, а также оказывает поддержку с предоставлением им места жительства и вариантов покинуть страну.
"Мы также пытаемся помочь туристам, предлагая им доступные в настоящее время варианты покинуть Израиль через сухопутные пограничные переходы через Иорданию и Египет, которые остаются открытыми", — подчеркнул представитель Министерства туризма.