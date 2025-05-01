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Минтранс Турции: Анкара не отказалась от проекта строительства судоходного канала в обход Босфора

Минтранс Турции: Анкара не отказалась от проекта строительства судоходного канала в обход Босфора Власти Турции не отказались от проекта прокладки судоходного канала "Стамбул" в обход Босфора. К его реализации приступят, когда будет найдено финансирование.
Другие страны
1 мая 2025 г. 15:26
Минтранс Турции: Анкара не отказалась от проекта строительства судоходного канала в обход Босфора

Власти Турции не отказались от проекта прокладки судоходного канала "Стамбул" в обход Босфора, к его реализации приступят, когда будут определены источники финансирования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу.

"Мы настроены на реализацию проекта и обязательно сделаем это, когда настанет нужный день и мы найдем финансирование. Сейчас мы проводим консультации по этому вопросу", - сказал министр журналистам.

По словам Уралоглу, строительство канала обойдется в $15-20 млрд.

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