Минтранс Турции: Анкара не отказалась от проекта строительства судоходного канала в обход Босфора

Власти Турции не отказались от проекта прокладки судоходного канала "Стамбул" в обход Босфора. К его реализации приступят, когда будет найдено финансирование.

Власти Турции не отказались от проекта прокладки судоходного канала "Стамбул" в обход Босфора, к его реализации приступят, когда будут определены источники финансирования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу.

"Мы настроены на реализацию проекта и обязательно сделаем это, когда настанет нужный день и мы найдем финансирование. Сейчас мы проводим консультации по этому вопросу", - сказал министр журналистам.

По словам Уралоглу, строительство канала обойдется в $15-20 млрд.