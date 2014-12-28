Минтранс Индонезии проверяет сведения о том, что самолет Air Asia сел

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство транспорта Индонезии пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что пропавший утром самолет авиакомпании Air Asia совершил вынужденную посадку в восточной части индонезийского острова Белитунг в Яванском море.

"Мы в (кризисном) центре (в Джакарте) такой информации пока не получали. По некоторым данным, это узнали коллеги в Сурабае. Сейчас мы проверяем это", — заявил новостному порталу Detik.com официальный представитель Минтранса Барата (J. A. Barata), передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным издания, СМС-сообщение от неизвестного отправителя о том, что самолет совершил вынужденную посадку и все пассажиры живы и здоровы, получил на свой мобильный телефон родственник одного из пассажиров пропавшего рейса.

Авиалайнер Airbus A320-200 компании Air Asia, совершавший рейс QZ8501 из индонезийской Сурабаи в Сингапур, пропал с диспетчерских радаров в ночь на воскресенье. По данным перевозчика, в последний раз он выходил на связь в 07.24 по местному времени (03.24 мск). На борту воздушного судна находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа, в том числе 156 граждан Индонезии, три южнокорейца, один сингапурец и по одному подданному Великобритании и Малайзии. Глава отдела по связям с общественностью Национальной поисково-спасательной службы (Basarnas) заявил, что самолет столкнулся с турбулентностью, попытался изменить курс и рухнул в море. Минтранс пока не подтвердил и эту информацию.