Минтранс Австрии предложил конфисковать автомобили злостных нарушителей режима скорости

Министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии подготовило проект штрафных мер, предусматривающий лишение водительских прав и конфискацию автомобилей злостных нарушителей скоростного режима.

Министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии подготовило проект штрафных мер, предусматривающий лишение водительских прав и конфискацию автомобилей злостных нарушителей скоростного режима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава ведомства Леоноре Гевесслер.

"Превышение скорости угрожает жизни случайных участников дорожного движения. Нынешний пакет штрафных мер направлен против серьезных правонарушений и превышения скорости более чем на 60 км/ч в городе и 70 км/ч на автотрассах. На таких скоростях машина становится оружием. Тот, кто сознательно рискует жизнью людей, должен ожидать суровых последствий. Если другие меры наказания перестанут действовать, то в будущем автомобиль нарушителя может быть продан с аукциона в качестве крайней меры", - подчеркнула министр.

В настоящее время на большинстве скоростных магистралей Австрии легковые автомобили могут двигаться в дневное время со скоростью не более 130 км/ч. Лимит скорости в городах составляет 50 км/ч.

Комплекс мер предусматривает временное прекращение действия прав водителей, задержанных за превышение скорости в указанных Гевесслер лимитах. Автомобили нарушителей будут арестовывать сроком на две недели, за этот срок полиция определит степень опасности нарушения. Транспортные средства смогут конфисковать в случае повторного нарушения или же превышения лимита более чем на 80 км/ч в городах и на 90 км/ч за их пределами.

По данным газеты Die Presse, переговоры по вопросу одобрения штрафных санкций в правящей коалиции могут завершиться до конца года. Ожидается, что комплекс мер получит одобрение со стороны парламентского большинства и вступит в действие в середине 2023 года.