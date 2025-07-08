Минторговли: Казахстан готов к переговорам с США по пошлинам

Министерство торговли и интеграции Казахстана выступило с официальным заявлением в связи с решением США ввести с 1 августа 2025 года новые импортные пошлины в отношении ряда стран, включая Казахстан.

Казахстан готов к переговорам с Вашингтоном по вопросу пошлин на импорт в США.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Согласно решению президента США Дональда Трампа, на казахстанские товары с 1 августа будет установлена единая ставка импортной пошлины в размере 25%.

Тем не менее, как подчеркнули в министерстве, подавляющее большинство казахстанской продукции не подпадает под новые ограничения. Без изменений продолжат экспортироваться стратегически важные для двухсторонней торговли товары - нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан.

По предварительным оценкам, около 95% казахстанского экспорта в США не будет затронуто мерами Вашингтона.

"С целью сохранения стабильных условий торговли и доступа на американский рынок, правительство Казахстана направило в Администрацию Белого дома конкретные предложения и инициативы, направленные на улучшение условий взаимной торговли. Казахстан рассчитывает на достижение согласованных решений и открыт к переговорам в интересах устойчивого партнерства", - подчеркивается в информации.

Ведомство отмечает, что американская сторона в настоящее время рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о сроках начала консультаций. Казахстан, в свою очередь, готовится к предстоящим переговорам для защиты национальных интересов и укрепления торгово-экономических связей с США.

По данным министерства, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил $4,2 млрд, что на 4% больше, чем в 2023 году. Основу казахстанского экспорта составляют сырая нефть ($1,1 млрд), уран ($322,9 млн), серебро ($239,9 млн), ферросплавы ($188,2 млн), тантал и изделия из него ($17,6 млн). За январь-май 2025 года товарооборот достиг $1,26 млрд, из которых $418,2 млн приходится на экспорт из Казахстана.