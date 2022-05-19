Минторговли Катара: Обеспечение энергобезопасности требует коллективных усилий

Ни одна страна не сможет самостоятельно компенсировать объемы газа, которые необходимы Евросоюзу, не прекращая поставки топлива в другие государства.

Ни одна страна не сможет самостоятельно компенсировать объемы газа, которые необходимы Евросоюзу, не прекращая поставки топлива в другие государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр торговли и промышленности Катара Мухаммед бен Хамад аль-Абдалла Аль Тани в опубликованном в четверг интервью испанской газете El Mundo.

"Мы тесно сотрудничаем с европейскими и глобальными партнерами для разработки долгосрочных решений для удовлетворения мировых энергетических потребностей", - отметил глава ведомства. По его словам, "ни одна страна не может в одностороннем порядке заменить объем газа, необходимый ЕС, без прекращения поставок в другие регионы".

В связи с этим Аль Тани подчеркнул, что "обеспечение энергетической безопасности Европы требует коллективных усилий многих сторон".