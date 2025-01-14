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Минторг США запретил продажу автомобилей с технологиями из РФ и КНР

Минторг США запретил продажу автомобилей с технологиями из РФ и КНР Министерство торговли США запретило импорт и продажу легковых автомобилей с доступом в интернет, при производстве которых использовались технологии из России или Китая.
Другие страны
14 января 2025 г. 22:29
Минторг США запретил продажу автомобилей с технологиями из РФ и КНР

Министерство торговли США запретило импорт и продажу легковых автомобилей с доступом в интернет, при производстве которых использовались технологии из России или Китая.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Министерство торговли опубликовало окончательное решение, которое запретит продажу и импорт аппаратных и программных систем для подключенных к интернету автомобилей, а также готовых транспортных средств с подключением к интернету из КНР и России", - говорится в заявлении.

Отметим, что власти США вводят запрет, обосновывая это обеспечением защиты "автомобильной цепочки поставок" в США от "киберугроз". Решение, в частности, распространяется на Bluetooth- и WiFi-модули, технологии для подключения к спутниковой и мобильной связи и автоматизированные системы вождения, начиная с модельных рядов 2027 года. Ограничительные меры также включают в себя запрет на продажу на территории Соединенных Штатов машин, произведенных в стране компаниями с российским или китайским участием.

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