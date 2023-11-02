О нас

Минторг США ввел экспортные ограничения против структур в РФ и Узбекистане

Минторг США ввел экспортные ограничения против структур в РФ и Узбекистане Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 12 структур в России и одной в Узбекистане.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 17:24
Минторг США ввел экспортные ограничения против структур в РФ и Узбекистане

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 12 структур в России и одной в Узбекистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

В нем говорится о том, что Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, "включает 13 структур в черный список" за содействие военно-промышленному комплексу России, в том числе путем закупки и разработки беспилотников.

По версии ведомства, все указанные структуры вовлечены в "действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US Department of Commerce introduces export restrictions against structures in Russia, Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiya və Özbəkistandakı strukturlara qarşı ixrac məhdudiyyətləri tətbiq edib

Другие новости из категории

Бахрейн отзывает посла в Израиле и разрывает экономические связи
Бахрейн отзывает посла в Израиле и разрывает экономические связи
2 ноября 2023 г. 17:07
Из-за шторма Киаран во Франции один человек погиб, 15 пострадали
Из-за шторма "Киаран" во Франции один человек погиб, 15 пострадали
2 ноября 2023 г. 16:57
Польша продлила контроль на границе со Словакией
Польша продлила контроль на границе со Словакией
2 ноября 2023 г. 16:03
Во Франции более 1,3 тыс. человек пришлось эвакуировать из-за шторма Киаран
Во Франции более 1,3 тыс. человек пришлось эвакуировать из-за шторма "Киаран"
2 ноября 2023 г. 15:20
МИД РФ: Ереван демонстративно разрушает союзнические связи с Москвой
МИД РФ: Ереван демонстративно разрушает союзнические связи с Москвой
2 ноября 2023 г. 14:33
Власти Газы опубликовали список из 600 человек, которые смогут покинуть анклав сегодня
Власти Газы опубликовали список из 600 человек, которые смогут покинуть анклав сегодня
2 ноября 2023 г. 11:04
При подрыве бронемашины миссии ООН в Мали пострадали 8 миротворцев
При подрыве бронемашины миссии ООН в Мали пострадали 8 миротворцев
2 ноября 2023 г. 10:02
Боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит
Боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит
2 ноября 2023 г. 09:17
Власти Японии намерены выделить свыше $113 млрд на стимулирование экономики
Власти Японии намерены выделить свыше $113 млрд на стимулирование экономики
2 ноября 2023 г. 08:59
Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу
Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу
2 ноября 2023 г. 08:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi