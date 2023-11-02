Минторг США ввел экспортные ограничения против структур в РФ и Узбекистане

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 12 структур в России и одной в Узбекистане.

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 12 структур в России и одной в Узбекистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

В нем говорится о том, что Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, "включает 13 структур в черный список" за содействие военно-промышленному комплексу России, в том числе путем закупки и разработки беспилотников.

По версии ведомства, все указанные структуры вовлечены в "действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".