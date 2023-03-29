Минторг США ввел экспортные ограничения против 11 структур

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 11 структур, в их числе две российские фирмы.

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 11 структур, в их числе две российские фирмы.

Как передает Report, об этом говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Так, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, "включает 11 структур из Мьянмы, КНР, Никарагуа и России" в черный список. Среди них российские фирмы "Авиатех" и "Авиазапчасть".

По версии ведомства, указанные структуры вовлечены в "действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".