О нас

Минторг США внес в черный список семь организаций из Китая

Минторг США внес в черный список семь организаций из Китая Министерство торговли США вносит в свой черный список семь организаций из Китая, связанных, в том числе с авиакосмической отраслью, которые, по версии Вашингтона, создавали угрозу для национальной безопасности США.
Другие страны
23 августа 2022 г. 19:18
Минторг США внес в черный список семь организаций из Китая

Министерство торговли США вносит в свой черный список семь организаций из Китая, связанных, в том числе с авиакосмической отраслью, которые, по версии Вашингтона, создавали угрозу для национальной безопасности США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности размещено во вторник в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Правительством США было установлено, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в тексте. Власти США утверждают, что китайские организации, о которых идет речь, "приобретали и пытались приобретать товары производства США с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации".

В список были внесены два исследовательских института Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, два исследовательских института Китайской академии космических технологий, два исследовательских института Китайской корпорации электронных технологий, а также компания Zhuhai Orbita Control Systems.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi