Минторг США внес в черный список семь организаций из Китая

Министерство торговли США вносит в свой черный список семь организаций из Китая, связанных, в том числе с авиакосмической отраслью, которые, по версии Вашингтона, создавали угрозу для национальной безопасности США.

Министерство торговли США вносит в свой черный список семь организаций из Китая, связанных, в том числе с авиакосмической отраслью, которые, по версии Вашингтона, создавали угрозу для национальной безопасности США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности размещено во вторник в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Правительством США было установлено, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в тексте. Власти США утверждают, что китайские организации, о которых идет речь, "приобретали и пытались приобретать товары производства США с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации".

В список были внесены два исследовательских института Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, два исследовательских института Китайской академии космических технологий, два исследовательских института Китайской корпорации электронных технологий, а также компания Zhuhai Orbita Control Systems.