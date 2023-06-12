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Минторг США внес в черный список 50 организаций из Китая, ОАЭ, Британии, ОАЭ

Минторг США внес в черный список 50 организаций из Китая, ОАЭ, Британии, ОАЭ Министерство торговли США ввело в понедельник экспортные ограничения в отношении 50 организаций из Великобритании, Кении, Китая, Лаоса, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Пакистана, Сингапура, Таиланда и ЮАР.
Другие страны
12 июня 2023 г. 19:44
Минторг США внес в черный список 50 организаций из Китая, ОАЭ, Британии, ОАЭ

Министерство торговли США ввело в понедельник экспортные ограничения в отношении 50 организаций из Великобритании, Кении, Китая, Лаоса, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Пакистана, Сингапура, Таиланда и ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

При этом из черного списка была исключена латвийская организация.

Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, "включает 31 структуру из Китая, 1 - из Кении, 1 - из Лаоса, 1 - из Малайзии, 4 - из Пакистана, 1 - из Сингапура, 3 - из ЮАР, 1 - из Таиланда, 5 - из ОАЭ и 2 из Великобритании" в свой черный список.

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