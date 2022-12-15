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Минторг США добавил в свой черный список 35 базирующихся в КНР компаний

Минторг США добавил в свой черный список 35 базирующихся в КНР компаний Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 35 технологических китайских компаний и еще одной организации, базирующейся в Японии.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 20:08
Минторг США добавил в свой черный список 35 базирующихся в КНР компаний

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 35 технологических китайских компаний и еще одной организации, базирующейся в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие постановление американского Минторга поступило в четверг в электронную базу Федерального реестра (сборник документов американского правительства).

"Правительство США пришло к выводу, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в документе.

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Версия на английском языке US adds chipmaker YMTC, 35 other Chinese companies to trade blacklist

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