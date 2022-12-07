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Минторг США добавил в черный список 24 иностранные организации

Минторг США добавил в черный список 24 иностранные организации Министерство торговли США добавило в черный список 24 иностранные компании и организации. В их числе 10 компаний, базирующихся в РФ.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 18:35
Минторг США добавил в черный список 24 иностранные организации

Министерство торговли США добавило в черный список 24 иностранные компании и организации. В их числе 10 компаний, базирующихся в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ был опубликован в среду в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

В Вашингтоне отметили, что организации из списка ведут деятельность, направленную против национальной безопасности или политических интересов страны.

Ограничения коснулись, в частности, производителей компьютерного оборудования Kraftway и микросхем АО "ПКК Миландр". Кроме того, в список попали компании из Латвии, Пакистана, ОАЭ, Сингапура и Швейцарии.

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