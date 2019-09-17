Минторг Сербии отверг обвинения в поставках оружия в Йемен

Министерство торговли Сербии официально отвергло обвинения в поставках оружия в Йемен и другие государства под санкциями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Ранее бывший глава МИД и экс-председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич заявил, что по его данным, отец министра внутренних дел Небойши Стефановича, владелец фирмы Junajted BG, Бранко Стефанович "поставляет сербское оружие в Йемен".

Сербская сторона отметила, что вся информация о разрешениях на экспорт оружия публикуется на сайте сербского министерства. Минторг при этом подчеркнул, что власти Сербии не могут нести ответственность за то, продаст ли покупатель оружие дальше.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.