Минторг: китайские облачные сервисы могут нести угрозу госбезопасности США

Китайские облачные сервисы, такие как Huawei Cloud и Alibaba Cloud, могут представлять угрозу для безопасности США.

Китайские облачные сервисы, такие как Huawei Cloud и Alibaba Cloud, могут представлять угрозу для безопасности США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По ее словам, около четверти китайских компаний в списке экспортного контроля были добавлены в указанный перечень под ее руководством.

"За время своего пребывания в должности я включила в список организаций (подлежащих контролю - ред.) более 200 китайских компаний, и мы активно, постоянно расследуем дополнительные угрозы, и если мы считаем, что компаниям необходимо попасть в список, я не буду колебаться", - заявила Раймондо.

Она также отметила, что ее департаменту нужны дополнительные ресурсы для рассмотрения вопросов экспортного контроля.