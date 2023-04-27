Минторг: китайские облачные сервисы могут нести угрозу госбезопасности США

Китайские облачные сервисы, такие как Huawei Cloud и Alibaba Cloud, могут представлять угрозу для безопасности США.
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По ее словам, около четверти китайских компаний в списке экспортного контроля были добавлены в указанный перечень под ее руководством.
"За время своего пребывания в должности я включила в список организаций (подлежащих контролю - ред.) более 200 китайских компаний, и мы активно, постоянно расследуем дополнительные угрозы, и если мы считаем, что компаниям необходимо попасть в список, я не буду колебаться", - заявила Раймондо.
Она также отметила, что ее департаменту нужны дополнительные ресурсы для рассмотрения вопросов экспортного контроля.