Минск заявил Швеции протест из-за ситуации с находящимися в розыске гражданами Беларуси

В министерство иностранных дел Белоруссии была вызвана посол Швеции в республике Кристина Юханнессон, которой заявили протест в связи с укрывательством и скрытым вывозом находящихся в розыске белорусских граждан.

В министерство иностранных дел Белоруссии была вызвана посол Швеции в республике Кристина Юханнессон, которой заявили протест в связи с укрывательством и скрытым вывозом находящихся в розыске белорусских граждан.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила в понедельник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Шведской стороне был заявлен протест в связи с укрывательством и произведенным с участием сотрудников шведской дипломатической миссии в Минске скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Беларуси Виталия и Владислава Кузнечиков, обвиняемых в совершении повсеместно признанных общественно опасных деяний, влекущих ответственность в соответствии с уголовным законодательством", - сообщило ведомство.

Послу Швеции вручена соответствующая нота МИД Беларуси.

"С учетом указанных недружественных шагов официального Стокгольма руководителю посольства Швеции доведены принятые белорусской стороной меры в отношении посольства и его сотрудников", - сообщили в МИД Беларуси.