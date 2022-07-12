Минск заявил Швеции протест из-за ситуации с находящимися в розыске гражданами Беларуси

В министерство иностранных дел Белоруссии была вызвана посол Швеции в республике Кристина Юханнессон, которой заявили протест в связи с укрывательством и скрытым вывозом находящихся в розыске белорусских граждан.
"Шведской стороне был заявлен протест в связи с укрывательством и произведенным с участием сотрудников шведской дипломатической миссии в Минске скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Беларуси Виталия и Владислава Кузнечиков, обвиняемых в совершении повсеместно признанных общественно опасных деяний, влекущих ответственность в соответствии с уголовным законодательством", - сообщило ведомство.
Послу Швеции вручена соответствующая нота МИД Беларуси.
"С учетом указанных недружественных шагов официального Стокгольма руководителю посольства Швеции доведены принятые белорусской стороной меры в отношении посольства и его сотрудников", - сообщили в МИД Беларуси.