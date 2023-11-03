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Минск заявил протест Варшаве из-за нарушения госграницы воздушным судном

Минск заявил протест Варшаве из-за нарушения госграницы воздушным судном Беларусь заявила решительный протест Польше в связи с очередным нарушением белорусской границы воздушным судном с польской стороны.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 21:09
Минск заявил протест Варшаве из-за нарушения госграницы воздушным судном

Беларусь заявила решительный протест Польше в связи с очередным нарушением белорусской границы воздушным судном с польской стороны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"3 ноября 2023 года в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша", - говорится в сообщении.

В Минске потребовали от Варшавы проведения тщательного расследования инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем, а также решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне.

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