Минск предложил Москве и Киеву меры по выходу из ситуации в Украине

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Минск предложил Москве и Киеву ряд мер по выходу из украинского кризиса, сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"В последнее время белорусская сторона тоже сделала ряд предложений украинской стороне и российской стороне относительно дальнейших шагов по урегулированию украинского кризиса", — отметил министр.

Содержание белорусских инициатив не раскрывается. Для их обсуждения на 10 февраля в Минске запланирована встреча трехсторонней контактной группы (Белоруссия, Россия, Украина). На следующий день, 11 февраля, в белорусской столице ждут заседания "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция), передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Белоруссия ранее не принимала участия в переговорах по преодолению украинского кризиса, ограничиваясь предоставлением своей столицы для многосторонних встреч по проблеме. Ранее министр Макей призвал стороны конфликта для урегулирования ситуации "договариваться хоть с Богом, хоть с чертом".