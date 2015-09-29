Минск объяснил рост экспорта "белорусских" киви и папайи

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Тропические фрукты, которые поставляются в РФ из Белоруссии, не являются санкционными товарами, заявил премьер министр Белоруссии Андрей Кобяков на пресс-конференции во вторник, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

"Данные товары - киви и папайю - страны, которые попали под ответные санкции РФ, не производят. Поэтому абсолютно очевидно, что это несанкционный товар, и он попадает на территорию Республики Беларусь абсолютно законным способом", - пояснил белорусский премьер в ответ на вопрос журналистов.

Ранее СМИ обращали внимание на рост импорта из Белоруссии сельхозпродуктов, которые не могут там выращиваться из-за климатических условий. Рост отметили после введения Россией эмбарго на продовольственные товары из стран Европейского Союза, США и других стран.

Так, например, при сокращении импорта яблок и груш белорусские поставщики увеличили объемы поставок этих фруктов в Россию в 2,5 раза, а дынь и арбузов – в четыре раза. Правда, объемы ввозимых их Белоруссии бахчевых невелики.