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Минск направил ноту Варшаве из-за инцидента с белорусским дипломатом в Молдове

Минск направил ноту Варшаве из-за инцидента с белорусским дипломатом в Молдове В министерстве иностранных дел Беларуси вручили официальную ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Кшиштофу Ожанне.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 18:17
Минск направил ноту Варшаве из-за инцидента с белорусским дипломатом в Молдове

В МИД Беларуси вручили официальную ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Кшиштофу Ожанне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госагентство БелТА.

Согласно информации, в среду в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши. Ему была вручена официальная нота.

Ожанна обещал передать Варшаве данное сообщение. От иных комментариев дипломат отказался.

Ранее местные СМИ сообщили, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдове, предложив ему сумму в 100 тыс. евро.

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Версия на азербайджанском языке Minsk Varşavaya nota göndərib
Версия на английском языке Minsk sends diplomatic note to Warsaw over incident with Belarusian diplomat in Moldova

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