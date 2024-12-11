Минск направил ноту Варшаве из-за инцидента с белорусским дипломатом в Молдове

В министерстве иностранных дел Беларуси вручили официальную ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Кшиштофу Ожанне.

В МИД Беларуси вручили официальную ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Кшиштофу Ожанне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госагентство БелТА.

Согласно информации, в среду в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши. Ему была вручена официальная нота.

Ожанна обещал передать Варшаве данное сообщение. От иных комментариев дипломат отказался.

Ранее местные СМИ сообщили, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдове, предложив ему сумму в 100 тыс. евро.