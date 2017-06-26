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    Минск может в будущем рассмотреть возможность приобретения у России ракетных комплексов "Искандер"

    Посол Беларуси: Основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Минск может в будущем рассмотреть возможность приобретения у России ракетных комплексов "Искандер".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко.

    "По зенитно-ракетным комплексам, основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300. Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками", - заявил он.

    По словам Петришенко, белорусские власти ожидают, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Белоруссии.

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