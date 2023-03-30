Минсельхоз Казахстана планирует ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует ввести запрет на ввоз в республику пшеницы автомобильным транспортом.

Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует ввести запрет на ввоз в республику пшеницы автомобильным транспортом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство сельского хозяйства инициировало введение запрета на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением семенной пшеницы. Проект соответствующего нормативно-правового акта находится на публичном обсуждении. Решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы", - говорится в сообщении.

По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта пшеницы достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере $500 млн.

"Значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии. При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась с 170-185 тыс. тенге ($373-406) до 80-85 тыс. тенге ($175-186) за тонну", - пояснили в Минсельхозе.