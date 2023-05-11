Минобороны: за сутки по Израилю из сектора Газа запустили более 400 ракет

Более 400 ракет выпущено за сутки из сектора Газа по территории Израиля.

Более 400 ракет выпущено за сутки из сектора Газа по территории Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"В сторону Израиля за последние сутки было выпущено порядка 400 ракет, большинство из них упало либо на территории сектора Газа, либо разорвалось на открытой местности", - сказал министр в ходе совместного с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обращения к согражданам, которое транслировали израильские телеканалы.

"К сожалению, было зафиксировано несколько попаданий по жилым зданиям", - добавил Галант. Он выразил надежду на скорейшее завершение военной операции, но подчеркнул, что израильская армия готова к любому развитию событий и "сделает все для победы".

Напомним, что израильская армия в ночь на 9 мая начала операцию "Щит и стрела" в ответ на обстрелы радикальной палестинской группировки, базирующейся на территории сектора Газа.

В рамках операции "армия обороны Израиля нанесла удары по 10 цехам по производству оружия и военным объектам" радикалов, сообщили в армейской пресс-службе.