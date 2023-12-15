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Минобороны Южной Кореи выразило протест России и КНР из-за пролета самолетов

Минобороны Южной Кореи выразило протест России и КНР из-за пролета самолетов Оборонное ведомство Республики Корея выразило России и КНР протест из-за того, что военные самолеты двух стран 14 декабря вошли в установленную Сеулом в одностороннем порядке опознавательную зону ПВО.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 15:06
Минобороны Южной Кореи выразило протест России и КНР из-за пролета самолетов

Оборонное ведомство Республики Корея выразило России и КНР протест из-за того, что военные самолеты двух стран 14 декабря вошли в установленную Сеулом в одностороннем порядке опознавательную зону ПВО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация опубликована на сайте Минобороны.

"Сегодня директор [департамента] по международной политике Министерства обороны заявил строгий протест военным атташе РФ и КНР в Республике Корея в связи с тем, что 14 декабря военные самолеты РФ и КНР вошли в опознавательную зону ПВО", - сказано в сообщении.

Южнокорейское ведомство выразило сожаление в связи с тем, что самолеты вошли в эту зону без предварительного предупреждения, поскольку пролет осуществлялся в "чувствительных районах", находящихся вблизи воздушного пространства страны. В Сеуле призвали принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации, поскольку это может стать "причиной возникновения напряженности в регионе".

Накануне Комитет начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что четыре российских и два китайских самолета вошли в опознавательную зону ПВО и что в ответ Сеул поднял свою авиацию.

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Версия на английском языке S. Korean Defense Ministry expresses protest to Russia, China

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