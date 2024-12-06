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В Южной Корее 10 офицерам запретили покидать страну

В Южной Корее 10 офицерам запретили покидать страну Военная прокуратура Южной Кореи потребовала запретить покидать страну 10 офицерам, связанным с попыткой введения военного положения.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 12:46
В Южной Корее 10 офицерам запретили покидать страну

Военная прокуратура Южной Кореи потребовала запретить покидать страну 10 офицерам, связанным с попыткой введения военного положения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны страны.

"Военная прокуратура запросила у Министерства юстиции экстренный запрет на выезд из страны для лиц, против которых в связи с попыткой введения военного положения были выдвинуты обвинения в подготовке мятежа или которые в этом замешаны. Запрос сделан в отношении 10 действующих военнослужащих", - отмечает агентство.

Отметим, что ранее президент Республики Корея Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении военного положения. Спустя несколько часов парламент проголосовал за его отмену. Позднее, после того, как лидер страны пообещал отменить свое решение, кабинет министров поддержал его. Все эти события произошли в течение менее чем шести часов.

Оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента, затем против главы государства началось расследование.

11.53

Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих, участвовавших в попытке объявить в стране военное положение.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Министерство обороны приостановило полномочия командующего обороной столицы, командующего специальными операциями и командующего контрразведкой", - пишет агентство.

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