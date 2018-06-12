Минобороны Южной Кореи: Мы проясняем слова Трампа об отказе от военных учений

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Южной Кореи в настоящее время не вело никаких обсуждений с коллегами из США относительно приостановки совместных военных учений и пытается прояснить "по дипломатическим каналам, что именно имел в виду президент США" Дональд Трамп, когда говорил об остановке маневров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"У нас не было пока никаких обсуждений с американской стороной относительно приостановки совместных учений. Мы пытаемся выяснить, о чем говорил президент Трамп, по дипломатическим каналам", - заявили представители южнокорейского военного ведомства.

Собеседники агентства подчеркнули, что "в настоящее время необходимо понять точное значение и намерение слов президента Трампа".

Сегодня ранее в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. Глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".