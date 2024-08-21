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Минобороны Японии запросит рекордно высокий бюджет на следующий год

Минобороны Японии запросит рекордно высокий бюджет на следующий год Министерство обороны Японии готовит запрос на рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (начнется в апреле 2025 года).
Другие страны
21 августа 2024 г. 15:04
Минобороны Японии запросит рекордно высокий бюджет на следующий год

Министерство обороны Японии готовит запрос на рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (начнется в апреле 2025 года).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что ведомство намерено установить оборонные расходы на уровне 8,4 трлн иен (57,5 млрд долларов по нынешнему курсу).

Это самый большой бюджет на оборонные нужды за всю историю страны. В этом финансовом году (апрель 2024 - март 2025 года) эта статья расходов находится на уровне 7,94 трлн иен (54,3 млрд долларов). Таким образом, увеличение составит около 5,78%.

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Версия на английском языке Japan's Defense Ministry to request record-high budget next year

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