Минобороны Японии сообщило о проходе 11 кораблей РФ и КНР между островами Окинава и Мияко

Министерство обороны Японии зафиксировало совместный проход пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая в районе южной префектуры Окинава.

Министерство обороны Японии зафиксировало совместный проход пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая в районе южной префектуры Окинава.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны страны.

Отмечается, что эсминцы РФ и КНР шли со стороны островов Огасавара в Тихом океане. В четверг они проследовали между островами Окинава и Мияко в сторону Восточно-Китайского моря. По данным ведомства, впервые корабли двух стран совершили совместный проход в этом месте.

Для наблюдения за кораблями РФ и КНР Япония направила несколько эсминцев типа "Асагири" и патрульный самолет P-3C.