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Минобороны Японии сообщило о проходе 11 кораблей РФ и КНР между островами Окинава и Мияко

Минобороны Японии сообщило о проходе 11 кораблей РФ и КНР между островами Окинава и Мияко Министерство обороны Японии зафиксировало совместный проход пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая в районе южной префектуры Окинава.
Другие страны
17 августа 2023 г. 20:25
Минобороны Японии сообщило о проходе 11 кораблей РФ и КНР между островами Окинава и Мияко

Министерство обороны Японии зафиксировало совместный проход пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая в районе южной префектуры Окинава.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны страны.

Отмечается, что эсминцы РФ и КНР шли со стороны островов Огасавара в Тихом океане. В четверг они проследовали между островами Окинава и Мияко в сторону Восточно-Китайского моря. По данным ведомства, впервые корабли двух стран совершили совместный проход в этом месте.

Для наблюдения за кораблями РФ и КНР Япония направила несколько эсминцев типа "Асагири" и патрульный самолет P-3C.

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