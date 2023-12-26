Минобороны Японии: Поставка ракет Patriot в США не должна ослаблять оборону страны

Япония должна поставлять в США ракеты для систем ПРО Patriot в таком объеме, чтобы не "оставлять дыр" в собственной обороне.

Япония должна поставлять в США ракеты для систем ПРО Patriot в таком объеме, чтобы не "оставлять дыр" в собственной обороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции японский министр обороны Минору Кихара.

"Это будет способствовать усилению оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами, а также укреплению безопасности Японии, миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы проведем тщательную оценку и примем решение, исходя из объема, который нужен США, так чтобы при этом не оставить дыр в обороне нашей страны", - сказал он.

Правительство Японии 22 декабря упростило правила экспорта оборонного оборудования, позволив поставлять ракеты для систем Patriot в США и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Великобританию. До этого Токио мог поставлять в США лишь компоненты оборонного оборудования. Послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.