​Минобороны Японии обеспокоено ростом военной силы КНР

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Угроза нахождения в радиусе действия северокорейских ракет, оснащенных ядерными боеголовками, для Японии будет увеличиваться.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном 21 июля ежегодном докладе японского министерства обороны ("Белая книга").

"Военная активность, включая развитие ракетно-ядерной программы КНДР, несет прямую угрозу безопасности Японии", - отмечается в нем.

В разделе "Китай" в документе выражается озабоченность в связи "с попытками изменения статус-кво при помощи силы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях". Японское оборонное ведомство также указывает, что за последние 27 лет "расходы КНР на оборону возросли в 41 раз". В то же время, упоминается положительная тенденция, которая наметилась в японско-китайских отношениях в последнее время.

В прошлом году воздушные силы самообороны Японии 943 раза поднимались по тревоге на перехват самолетов других стран, приближавшихся к ее воздушному пространству, сообщает военное ведомство. Это - второй по величине показатель за все время. Отмечается, что 473 раза осуществлялись вылеты для сопровождения российских и 464 - китайских самолетов.

В документе также указывается на "угрозу терроризма, которая растет теперь даже в развитых странах".