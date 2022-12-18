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Минобороны Японии назвало расстояние и высоту полета ракет КНДР

Минобороны Японии назвало расстояние и высоту полета ракет КНДР Обе ракеты, запущенные КНДР в воскресенье, были баллистическими.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 08:12
Минобороны Японии назвало расстояние и высоту полета ракет КНДР

Обе ракеты, запущенные КНДР в воскресенье, были баллистическими.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

По его словам, обе северокорейские ракеты пролетели порядка 500 км, максимальная высота их полета составила 550 км. "Продолжающиеся ракетные запуски Северной Кореи являются совершенно неприемлемыми. По дипломатическим каналам через посольство в Пекине северокорейской стороне был выражен протест", - отметил он. Ино подчеркнул, что обе ракеты, запущенные Пхеньяном в воскресенье, упали за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море.

КНДР в воскресенье осуществила два подряд ракетных пуска в сторону Японского моря с интервалом примерно в 25 минут между запусками. С начала года КНДР осуществила уже 36 ракетных пусков.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya MN KXDR raketlərinin məsafəsini və hündürlüyünü açıqlayıb

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