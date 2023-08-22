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Минобороны Японии готовит рекордный военный бюджет на 53 млрд долларов

Минобороны Японии готовит рекордный военный бюджет на 53 млрд долларов Министерство обороны Японии начало согласование военного бюджета на 2024 финансовый год - начинается в стране 1 апреля - на рекордную в истории страны сумму почти 7,739 трлн иен (более 53 млрд lдолларов США).
Другие страны
22 августа 2023 г. 09:14
Минобороны Японии готовит рекордный военный бюджет на 53 млрд долларов

Министерство обороны Японии начало согласование военного бюджета на 2024 финансовый год - начинается в стране 1 апреля - на рекордную в истории страны сумму почти 7,739 трлн иен (более 53 млрд lдолларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская экономическая газета Nikkei.

Новый военный бюджет предусматривает, в частности, расходы на формирование на юго-западе страны нового авиаотряда, оснащенного закупаемыми в США новейшими боевыми самолетами пятого поколения F-35B. Предполагается выделить средства на строительство двух дополнительных эсминцев с многоцелевыми компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis.

Будет также сформирован военно-морской транспортный отряд, призванный в случае критической ситуации максимально быстро перебрасывать войска на отдаленные острова в Восточно-Китайском море в районе Тайваня. Его предполагается оснастить кораблями различного класса и вертолетами.

Предусматриваются ассигнования на ускорение разработки новой единой интегрированной системы связи и обработки информации в вооруженных силах, а также ракет большой дальности, способных наносить удары по территории потенциального противника.

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Версия на английском языке Japan's Defense Ministry preparing record $53B military budget

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