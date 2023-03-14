Минобороны Венгрии: Европа может отправить в Украину свои войска

Тенденция Европы к поставкам оружия и бронетехники в Украину может привести к отправке войск в зону конфликта.

Тенденция Европы к поставкам оружия и бронетехники в Украину может привести к отправке войск в зону конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Index, об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

"Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться, голосуя за санкции, потом деньгами, потом только оборонными средствами, сейчас мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся", — сказал глава Минобороны Венгрии.

Он отметил, что Запад решил вывести конфликт в Украине на всеобщий уровень, а не локализовать его. По его мнению, это является эскалацией и Европа вскоре может оказаться в центре конфликта.

"Без решения США мира не будет - сегодня это знают все", — добавил Салаи-Бобровницки.