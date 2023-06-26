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Минобороны Великобритании: ВСУ добились успеха в районе Бахмута

Минобороны Великобритании: ВСУ добились успеха в районе Бахмута В рамках своего широкого контрнаступления Украина активизировала свои атаки в районе Бахмута в Донецкой области.
Другие страны
26 июня 2023 г. 10:47
Минобороны Великобритании: ВСУ добились успеха в районе Бахмута

В рамках своего широкого контрнаступления Украина активизировала свои атаки в районе Бахмута в Донецкой области.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении на Twitter-странице Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, в ходе операции с участием нескольких бригад украинские силы добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города.

"Существует мало свидетельств того, что Россия имеет какие-либо значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в удаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии более 200 км", - отмечают в Минобороны Британии.

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