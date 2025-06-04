О нас

Минобороны Великобритании в десять раз увеличит поставки БПЛА Украине

Минобороны Великобритании в десять раз увеличит поставки БПЛА Украине Великобритания намерена нарастить инвестиции в поставки БПЛА Украине.
Другие страны
4 июня 2025 г. 10:26
Минобороны Великобритании в десять раз увеличит поставки БПЛА Украине

Великобритания намерена нарастить инвестиции в поставки БПЛА Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"В этом году Великобритания инвестирует рекордные 350 млн фунтов стерлингов (более $470 млн), чтобы увеличить поставки беспилотников в Украину с 10 тыс. в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году", - сказано в сообщении.

Инвестиции являются частью общей военной помощи Украине, объем которой в текущем году составит 4,5 млрд фунтов стерлингов.

В Минобороны отметили, что на заседании контактной группы по обороне Украины в среду министр обороны Великобритании Джон Хили объявит о дополнительных инвестициях в размере 247 млн фунтов стерлингов (более $334 млн), которые будут направлены на обучение ВСУ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
28 мая 2025 г. 15:05
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi