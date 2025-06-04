Минобороны Великобритании в десять раз увеличит поставки БПЛА Украине

Великобритания намерена нарастить инвестиции в поставки БПЛА Украине.

Великобритания намерена нарастить инвестиции в поставки БПЛА Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"В этом году Великобритания инвестирует рекордные 350 млн фунтов стерлингов (более $470 млн), чтобы увеличить поставки беспилотников в Украину с 10 тыс. в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году", - сказано в сообщении.

Инвестиции являются частью общей военной помощи Украине, объем которой в текущем году составит 4,5 млрд фунтов стерлингов.

В Минобороны отметили, что на заседании контактной группы по обороне Украины в среду министр обороны Великобритании Джон Хили объявит о дополнительных инвестициях в размере 247 млн фунтов стерлингов (более $334 млн), которые будут направлены на обучение ВСУ.