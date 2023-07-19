Минобороны Великобритании сообщило о планах обновить свои ядерные боеголовки

Великобритания наряду с модернизацией средств доставки ядерного оружия обновит свои ядерные боеголовки.

Великобритания наряду с модернизацией средств доставки ядерного оружия обновит свои ядерные боеголовки.

Как передает Report , об этом говорится в обновленном плане развития королевских ВС на ближайшие годы.

"В 2016 году парламент проголосовал за обновление наших сил ядерного сдерживания и замену подводных лодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought. Данная программа идет в соответствии с графиком: первая подлодка этого типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов. Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации подлодок типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки. И подлодки типа Dreadnought, и заменяемые боеголовки разрабатываются и создаются в Великобритании", - сказано в документе.

"В знак признания того, что наши силы ядерного сдерживания занимают центральное место в оборонной стратегии, Минобороны получило дополнительно £3 млрд ($3,9 млрд) на ближайшие два года и еще £6 млрд ($7,8 млрд) на последующие три года", - отмечается в плане. В настоящее время британский военный бюджет составляет £48,6 млрд ($63,4 млрд) в год.

В опубликованном плане развития ВС Великобритании утверждается, что Россия продолжает оставаться "самой большой угрозой европейской безопасности". Кроме того, в нем указывается, что "быстрая военная модернизация Китая и его растущая активность в Индо-Тихоокеанском регионе представляют все больший вызов".

Всего на вооружении британских ВМС в данный момент имеются четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, построенные в 1990-е годы. Речь идет о субмаринах HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance.