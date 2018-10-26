Минобороны: В Афганистане действует 21 террористическая группировка

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Общая численность боевиков действующих на территории Афганистана террористических организаций оценивается в 50 тысяч человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине сообщил заместитель министра обороны Афганистана Хилалуддин Хилат.
"В настоящее время в стране действует 21 террористическая организация с общей численностью боевиков в 50 тысяч 219 человек", - сказал он.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости