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Минобороны Украины: Страна нарастила производство оружия в 35 раз с начала войны

Минобороны Украины: Страна нарастила производство оружия в 35 раз с начала войны Украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны, и страна планирует нарастить этот показатель.
Другие страны
19 июля 2025 г. 16:07
Минобороны Украины: Страна нарастила производство оружия в 35 раз с начала войны

Украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны, и страна планирует нарастить этот показатель.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы значительно масштабировали производство с начала полномасштабной войны - в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели", - отметил Шмыгаль.

По словам министра обороны, доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Но Украина планирует достичь отметки в 50%. Такую задачу ставит президент Владимир Зеленский. Речь идет о производстве дронов, бронетехники и боеприпасов, которые нужны украинским воинам.

Шмыгаль также заявил, что Украина работает над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы упростить бюрократические процедуры для ускоренного снабжения армии.

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