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Минобороны Украины: Россия проводит скрытую "промышленную мобилизацию"

Минобороны Украины: Россия проводит скрытую "промышленную мобилизацию" Россия проводит скрытую так называемую "промышленную мобилизацию" среди оборонных компаний. Также Кремль усилил контроль за предприятиями, которые изготавливают оружие.
Другие страны
12 августа 2022 г. 19:39
Минобороны Украины: Россия проводит скрытую промышленную мобилизацию

Россия проводит скрытую так называемую "промышленную мобилизацию" среди оборонных компаний. Также Кремль усилил контроль за предприятиями, которые изготавливают оружие.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведка Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, компания "Ростех" с начала августа запретила руководителям и части обычных рабочих уходить в отпуска. В некоторых оборонных предприятиях для всего персонала отпуска перенесли на неопределенный срок.

Также военно-промышленная комиссия РФ, которую возглавляет Владимир Путин, собирается изменить государственный оборонный заказ на 2022 год. Кремль планирует увеличить расходы на 600-700 млрд рублей, а утвердить изменения - уже в начале сентября.

Разведка объясняет, что руководство РФ хочет контролировать перемещение персонала оборонных предприятий. Это связано с недавними громкими делами с обвинением в государственной измене представителей научных кругов России.

Стоит отметить, что в государственную компанию "Ростех" входят более 800 компаний. Они выполняют более 40% всего госзаказа и приоритетных частных заказов.

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