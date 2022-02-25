Минобороны Украины: Российская армия потеряла более 2 800 военнослужащих

"С начала открытого широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, захватчики потеряли уже около 2 800 военнослужащих, почти 80 танков и более полутысяч бронемашин".

"С начала открытого широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, захватчики потеряли уже около 2 800 военнослужащих, почти 80 танков и более полутысяч бронемашин".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"С начала открытого широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины захватчики потеряли до 80 танков, 516 боевых бронированных машин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов, 2 800 человек личного состава", - написала Маляр на странице в Facebook.