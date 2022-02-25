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Минобороны Украины: Российская армия потеряла более 2 800 военнослужащих

Минобороны Украины: Российская армия потеряла более 2 800 военнослужащих "С начала открытого широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, захватчики потеряли уже около 2 800 военнослужащих, почти 80 танков и более полутысяч бронемашин".
Другие страны
25 февраля 2022 г. 19:10
Минобороны Украины: Российская армия потеряла более 2 800 военнослужащих

"С начала открытого широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, захватчики потеряли уже около 2 800 военнослужащих, почти 80 танков и более полутысяч бронемашин".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"С начала открытого широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины захватчики потеряли до 80 танков, 516 боевых бронированных машин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов, 2 800 человек личного состава", - написала Маляр на странице в Facebook.

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