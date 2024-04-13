Минобороны Украины откроет еще более 20 центров для набора контрактников

Более 20 рекрутинговых центров для Министерства обороны Украины откроют до конца июля.
Как передает
По его словам, с 11 февраля открыто уже 11 таких центров. "До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодня через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем, что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех - пяти тысяч в месяц", - отметил Гаврилюк.