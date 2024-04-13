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Минобороны Украины откроет еще более 20 центров для набора контрактников

Минобороны Украины откроет еще более 20 центров для набора контрактников Более 20 рекрутинговых центров для Министерства обороны Украины откроют до конца июля.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 23:57
Минобороны Украины откроет еще более 20 центров для набора контрактников

Более 20 рекрутинговых центров для Министерства обороны Украины откроют до конца июля.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил замглавы ведомства Иван Гаврилюк.

По его словам, с 11 февраля открыто уже 11 таких центров. "До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодня через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем, что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех - пяти тысяч в месяц", - отметил Гаврилюк.

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