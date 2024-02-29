О нас

Минобороны Турции получило от США проект предложения по сделке с F-16

Минобороны Турции получило от США проект предложения по сделке с F-16 Проект предложения и соответствующие разрешительные письма по сделке с истребителями F-16 поступили со стороны США в адрес Минобороны Турции.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 14:28
Минобороны Турции получило от США проект предложения по сделке с F-16

Проект предложения и соответствующие разрешительные письма по сделке с истребителями F-16 поступили со стороны США в адрес Минобороны Турции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники.

"Министерство получило направленный США проект предложения и письма относительно нашего запроса на закупку 40 новых F-16 Block-70 и модернизацию имеющихся 79 F-16 в соответствии с потребностями командования ВВС. Также в проект включены боеприпасы, материалы и оборудование для этих самолетов. Соответствующие подразделения приступили к оценке предложения", - приводит телеканал слова источника.

В Минобороны также отметили, что итоговая стоимость сделки будет ясна на этапе финализации проекта.

Источник в Минобороны также коснулся вопроса о перспективах покупки истребителей Eurofighter. Потенциальная сделка обсуждается со странами, участвующими в консорциуме, производящем эти самолеты.

Ранее Турция сообщала, что все участники консорциума Eurofighter согласились на продажу Турции этих истребителей, кроме Германии, которая пока четко не заявила о своей позиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish Defense Ministry receives draft proposal for deal with F-16 from US

Экслюзивные новости

Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi