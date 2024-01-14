На севере Ирака и Сирии уничтожено 25 террористических объектов

ВВС Турции уничтожили 25 террористических объектов на севере Ирака и Сирии.

ВВС Турции уничтожили 25 террористических объектов на севере Ирака и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Турции.

В сообщении отмечается, что в целях предотвращения террористических атак против населения и сил безопасности на севере Ирака и Сирии путем нейтрализации РКК/YPG/КСК и других террористических элементов и обеспечения безопасности границ, ВВС Турции осуществили операцию на севере Ирака и Сирии.

"В ходе воздушных операций было уничтожено 25 объектов, включая пещеры, убежища, склады и хранилища, используемые сепаратистской террористической организацией. В объектах, как предполагается, находились террористы", - говорится в сообщении.