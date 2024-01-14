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На севере Ирака и Сирии уничтожено 25 террористических объектов

На севере Ирака и Сирии уничтожено 25 террористических объектов ВВС Турции уничтожили 25 террористических объектов на севере Ирака и Сирии.
Другие страны
14 января 2024 г. 01:11
На севере Ирака и Сирии уничтожено 25 террористических объектов

ВВС Турции уничтожили 25 террористических объектов на севере Ирака и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Турции.

В сообщении отмечается, что в целях предотвращения террористических атак против населения и сил безопасности на севере Ирака и Сирии путем нейтрализации РКК/YPG/КСК и других террористических элементов и обеспечения безопасности границ, ВВС Турции осуществили операцию на севере Ирака и Сирии.

"В ходе воздушных операций было уничтожено 25 объектов, включая пещеры, убежища, склады и хранилища, используемые сепаратистской террористической организацией. В объектах, как предполагается, находились террористы", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ordusu terrorçulara məxsus 25 hədəfi məhv edib

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